Spisovatelé do knihoven: Miloš Urban

Veselí nad Lužnicí, městská knihovna

Prozaik, který zaujal už debutem v roce 1998 Poslední tečka za Rukopisy napsaným pod pseudonymem Josef Urban, navštíví v rámci projektu Spisovatelé do knihoven Veselí nad Lužnicí, autorské čtení a beseda se koná od 18.30 hodin v městské knihovně.

Napsal romány Sedmikostelí, Hastrman – cena Magnesia Litera za prózu, Stín katedrál či Santiniho jazyk. Z počátku byl ovlivněn anglickou gotikou, kterou přetavil do své formy. Od roku 2006 píše knihy zasazené do konkrétní doby, ať je to Lord Mord, Praga Piccola, nebo tajemné jako Boletus Arcanus. Poslední román Závěrka, 2017, se ale odehrává v přítomnosti.