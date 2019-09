Spisovatelé do knihoven Anna Bolavá

V rámci projektu Spisovatelé do knihoven se v listopadu setkáme s prozaičkou a básnířkou Annou Bolavou. Anna Bolavá se do širšího povědomí veřejnosti dostala svou prvotinou Do tmy (2015), za níž získala Magnesii Literu za prózu. Debutovala ale o dva roky dříve básnickou sbírkou Černý rok (2013). Rovněž její poslední román Ke dnu (2017) byl nominován na Magnesii Literu. Anna Bolavá pracuje jako jazyková korektorka, recenzentka a píše texty rozličných žánrů.