Soběslavský MTB maraton 2018

G. Benedikt Stevens soběslavský MTB maraton

Kemp Plovárna TJ Spartak Soběslav za restaurací Paluba u zimního stadionu, za řekou cca 4 minuty chůze od silnice E55.

Závodníci si vyberou ze dvou základních tras: trasa A – 50 km, 910 výškových m; trasa B – 35 km, 590 výškových m, vložené jsou i dětské závody v areálu kempu. Vstupné do 5 dnů předem 300 korun, na místě 400 korun. Závody dětí: do 6 let zdarma, ostatní na místě 50 korun.