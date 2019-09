Návštěvníci galerie Smrčkova domu si připomenou příjezd okupující sovětské armády do Soběslavi, jak ho ve městě odvážně dokumentoval známý fotograf Jára Novotný. Soubor jeho snímků doplňují tehdejší vydání závodních novin Kovosvitu Sezimovo Ústí, kde byly některé z fotografií publikovány už během srpnových dnů. Otveřeno každý den kromě pondělí, od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin.