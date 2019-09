Slavnostní otevření 1. knihobudky v Mladé Vožici

Slavnostní zahájení provozu mladovožické knihobudky se bude konat v pátek 8. března v 17 hodin.

Knihobudka bude umístěna v průjezdu domu č. p. 80 na Žižkově náměstí před Infocentrem.

První knihobudka se zrodila v roce 2009 v Houstonu a postavil ji Todd Bol na památku své matky, vášnivé čtenářky. Nápad se ujal a knihobudky přibývaly a brzy se staly světovým fenoménem.

První knihobudka u nás vznikla v roce 2014 v pražské nemocnici IKEM. Dnes jsou rozšířeny po celé

republice. Někdy jsou to vyřazené telefonní budky, jindy vitríny či poličky. Nalezneme je na nádražích, náměstích, v parcích, na

úřadech, nemocnicích, atd.

Pravidla knihobudky jsou jednoduchá:

Půjč si knihu, přečti a vrať.

Knihu si nech a přines za ni jinou.

Máš-li doma knihy, které nepotřebuješ,

přines je a poděl se o ně s ostatními.



V pátek 8. března se budeme těšit na vás,

vášnivé čtenáře a knihomoly, kteří s námi

budete chtít takto oslavit Březen - měsíc

knihy. Pokud chcete, můžete si s sebou na

zahájení vzít knihu jako vklad do nově

vzniklé knihobudky. Máte-li doma větší

počet knih, které chcete věnovat, můžete

je přinést do Infocentra. Knihy budou poté

do knihobudky postupně doplňovány.