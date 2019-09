Triatlonová série Slavata Triatlon Tour

Triatlonový závod pro děti ve věku od 4–18 let pořádaný sportovcem a filantropem Tomášem Slavatou.

Devátý ročník triatlonové série Slavata Triatlon Tour je otiskem příběhu Tomáše Slavaty. Jedná se o každoroční triatlonový závod pro děti ve věku od 4–18 let v areálu Komory pořádaný sportovcem a filantropem Tomášem Slavatou, který již devátým rokem navštěvuje města po celé ČR a díky sportu propojuje světy dětí pocházejících z různých prostředí. Vše je pro děti zdarma. Na místě také funguje půjčovna kol, aby mohlo přijít opravdu každé dítě bez ohledu na to, zda má své vybavení či nikoliv. V rámci závodu se losují kola Author.

Letošní Tour se ponese v duchu hesla „Staň se Hrdinou“. Děti budou dostávat trika s tímto mottem, a v květnu pak vyjde kniha od nakladatelství Grada o příběhu Tomáše Slavaty a o jeho rodině, která ukáže i odvrácenou stranu života Tomáše a to, proč tolik bojuje za všechny děti kolem sebe.

Registrace otevřená od 15 hodin. Nejpozději do 15.50 – Prezentace závodníků kategorií 4 – 10 let

Nejpozději do 17.30 – Prezentace závodníků kategorií 11 – 18 let