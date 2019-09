Slapecký triatlon o putovní Kovářku 2019

7. ročník závodu se koná v sobotu 24. srpna od 13 hodin. Letos proběhne závod jako duatlon (krátký běh - kolo - delší běh) a duatlonek (kolo/odrážedlo a překážkový běh). Registrace závodníků, cíl závodu a duatlonek je v Moravči (obec Slapsko) na hřišti SDH Moraveč: (49.5701825N, 14.7713683E)

Závodní tratě:

děti D1, D2

ostatní

1. běh - start na hrázi Slupského rybníka, Slupy, 49.5828553N, 14.7726417E:

0,2 km (žáci a žákyně) - po travnaté hrázi Slupského rybníka

1,2 km (všichni ostatní) - okruh v lesích kolem rybníka převážně po nezpevněných lesních cestách

kolo:

21 km - muži a smíšená štafeta

40 % nezpevněné polní a lesní cesty, zbytek asfaltové cesty a malé silničky, převýšení 415 m;

15 km - ženy, žáci a žákyně

24 % nezpevněné polní a lesní cesty, zbytek asfaltové cesty a malé silničky, převýšení 298 m

2. běh:

7 km -muži a smíšená štafeta - po polních a lesních cestách

4,5 km -ženy - po polních a lesních cestách

2,5 km - žáci a žákyně - po polních a lesních cestách

duatlonek - pro děti do 10 let:

D1:

kolo/odrážedlo 150 m - na hřišti SDH Moraveč (travnatém)

překážkový běh 100 m - tamtéž

D2:

kolo 420 m - po polní cestě

překážkový běh 270 m - na hřišti SDH Moraveč (travnatém)

Časový rozvrh:

13:00 – 13:30 registrace závodníků

13:45 start D1

14:00 start D2

14:15 přesun závodníků (všech kromě D1 a D2) do vísky Slupy, na hráz Slupského rybníka

14:45 start duatlonu - muži, ženy, smíšená štafeta

14:50 start duatlonu - žáci, žákyně

Kategorie:

mladší děti D1, do 6 let (do r. 2013)

starší děti D2, 7 - 10 let (r. 2012 - 2009)

žáci 11 - 15 let (r. 2008 - 2004)

žákyně 11 - 15 let (r. 2008 - 2004)

muži M1, 16 - 59 let (r. 2003 - 1960)

muži M2, 60 let a více (od r. 1959)

ženy Ž1, 16 - 49 let (r. 2003 - 1970)

ženy Ž2, 50 let a více (od r. 1969)

smíšená štafeta: alespoň 1 žena (dívka) ve družstvu, kde každý závodí v 1, případně max. ve 2 disciplínách



Odměny:

pro vítěze triatlonu - hlavního závodu: putovní Kovářka

pro vítězku kategoriežen a juniorek: perníkový kovář

pro všechny vítěze: kovové medaile z kovářské dílny pana Dobeše, diplomy a drobné ceny

pro všechny: vítězství nad svojí pohodlností, samolepka s logem závodu a občerstvení, pro děti navíc ještě perníkové medaile.

Pravidla závodu:

Všichni závodníci musí mít cyklistickou přilbu.

Startovné:

100 korun (dospělí), 30 korun (děti a mládež do 18 let)