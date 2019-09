Science Café: Antibiotika nejsou lentilky

Další zajímavá beseda z cyklu Science Café se koná v divadelním klubu Divadla Oskara Nedbala ve středu 27. března od 19 hodin. Tentokrát je hostem mikrobiolog Ondřej Zahradníček.

Věta „půjdu k doktorovi, ať mi napíše nějaká antibiotika“ patří mezi věty, které mnoho lidí vyslovuje, aniž by nad nimi nějak zvlášť uvažovali. Prostě na ně „vlezl nějaký bacil“, a tak přece „potřebují antibiotika“. Ale je to vždy pravda? Jak vlastně antibiotika fungují? A co se stane, když budeme antibiotika užívat víc, než je záhodno – budou ještě pořád fungovat?

Klesající účinnost antibiotik považují lékaři za jeden z nejpalčivějších problémů současné medicíny. Přijďte diskutovat s MUDr. Ondřejem Zahradníčkem, který působí v Mikrobiologickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

Vstupné je 50 korun.