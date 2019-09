Romfest 2019

Cheiron T pořádá v areálu Ctiborova mlýna v amfiteátru 21. září od 13.30 hodin další ročník Romfestu.

Součástí bude přehlídka romským dětských tanečních souborů, romské divadlo utlačovaných a několik hudbeních kapel. Vstupné na festival 80 korun.

DIVADLO:

KAJ MIRO THAN / KDE JE MÉ MÍSTO (cca 80min)

Věra je velmi schopná terénní pracovnice, rychle a efektivně pomáhá řadě svých klientů a je nejen mezi nimi známa svým vřelým laskavým přístupem. Jak se ale její neromské okolí vyrovná s jejími pracovními metodami, které považuje za nestandardní, zvláště když je díky nim Věra ve své profesi úspěšná? A jak se vyrovná s dalšími odlišnostmi, které přirozeně přináší Věřin život v romské rodině a komunitě? A co na to sousedky z baráku?!? Odpovědi na tyto i další otázky dá představení divadla utlačovaných, které vzniklo se skupinou Romů a Romek starších 40 let. Vstupné 50 - 100 Kč.