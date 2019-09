Putování krajinou jako kulturně-spirituální aktivita

Ve čtvrtek 16. května od 18:30, BaoDílna

Vstupné: 100 Kč



O krajině bylo napsáno a řečeno mnohé. K tomuto tématu se dají přidávat další a další aspekty, které by je rozšiřovaly do nekonečna. Anebo se dá vrátit na počátek, totiž k vlastními prožitku procházení krajinou a jejího působení na člověka. Spojit znovu přírodní, kulturní a spirituální aspekty v autentické reflexi, která snad umožní vidět některé věci nově. Jak souvisí barokní recepce středověké mystiky s proměnami středoevropské krajiny? V čem se Bouvard a Pécuchet inspirovali u Baudelaira? Jak zažívat v krajině to, co známe z postapokalyptických sci-fi? A co je vůbec putování a jaké je to speciálně přes noc a v zimě.

Martin Bedřich, Ph.D., vystudoval bohemistiku a komparatistiku, pár let studoval ještě dějin umění. Doktorskou práci psal o vztahu obrazu a textu v barokní literatuře. Nyní je ředitelem a šéfredaktorem nakladatelství Portál a výkonným redaktorem teologické revue Salve. Napsal mimo jiné knihu o baroku pro děti Po stopách baroka v Čechách.