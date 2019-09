Prohlídky hradu Kámen pro rodiny s dětmi

11. a 12. května 2019

Při speciálních prohlídkách jsou vítány hlavně vaše ratolesti, které do prohlídky zábavnou formou aktivně zapojíme a seznámíme se s tím, jak se žilo na panském sídle nebo jakými zbraněmi se kdysi bojovalo. Za splnění rozličných úkolů si děti vyslouží malou odměnu. Během této prohlídky jsou rodiče jako doprovod, výklad obsahuje pouze kusé informace o historii hradu a jeho majitelích. Prohlídky se budou konat po oba dny v 11:30 a 14:30 hodin a jsou určeny především pro děti od 4 do 12 let. Z důvodu omezené kapacity je vhodné si prohlídku předem zarezervovat na tel. čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.