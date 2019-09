Noc literatury 2019

Datum: 12. 6. 2019 18:00

Místo konání: Tábor, Staré město

Další táborská Noc literatury se blíží, tentokrát už SEDMÁ v pořadí!

O akci >

Literární happening Noc literatury organizují Česká centra ve spolupráci s EUNIC (Sdružením kulturních institutů zemí EU), Zastoupením Evropské komise v ČR a nakladatelstvím Labyrint. Pražská část se koná se pravidelně v předvečer zahájení Světa knihy, největšího knižního veletrhu v zemi.

Před sedmi lety se k akci připojil také Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a v roce 2013 se kromě Prahy četlo poprvé i v dalších městech Česka. Letos se mohou Noci literatury zúčastnit lidé ve více než 50 městech České republiky a ve více než 30 městech v dalších zemích.

Ambicí projektu je představovat návštěvníkům současnou evropskou literaturu netradičním způsobem a zároveň oživit večerní město přitažlivou akcí. Na různých místech města během jednoho večera čtou známé osobnosti ukázky ze zajímavých knih. Trojí atraktivitou projektu, tedy spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace je usilováno o vytvoření jedinečného kulturního zážitku pro širokou veřejnost.

Přijďte tento literární svátek prožít s námi - opět v zákoutích Starého Města, tentokrát v okolí náměstí Mikuláše z Husi!

= > 12. června od 18 do 20.30 hodin (i s koncertem do 22 hodin!) < =

Čeká nás >

5 literárních zastávek

5 evropských knižních celebrit

6 předčítačů

Naše pozvání přijali a předčítat pro vás budou >

milovnice knih a soudkyně JUDr. Ivana Jakšičová

dámy s velkým srdcem z Domácího hospice Jordán, současná ředitelka zařízení Marie Sovadinová a jeho bývalá ředitelka Jana Špačková

muž, který je všude tam, kde se něco děje, zpravodaj ČT Martin Donát

herečka Národního divadla Marie Štípková

středoškolský profesor, knihomol, zpěvák a herec Mgr. Michal Krejči

Každý předčítač si zaslouží svého uvaděče! Letos jimi budou herci z Divadlo Kapota!

Jan Procházka uvede Ivanu Jakšičovou

Emma Kolčaková uvede Marii Sovadinovou a Janu Špačkovou

Michala Kulhavá uvede Martina Donáta

Monika Kubová uvede Marii Štípkovou

Adéla Průchová uvede Michala Krejčiho

Jaké evropské knižní novinky jsme letos vybrali? Recenze, anotace

Maarten´t Hart: Osud tažných ptáků (Nizozemí)

Pozvánka Lukáše Vítka, překladatele knihy

Autor ve svém autobiografickém románu vypráví o životě bezradného intelektuála Maartena, místy vážně a s psychologickým vhledem, místy s odlehčenou ironií a vtipem. Kniha se neustále pohybuje na rozhraní minulosti a přítomnosti. Minulost čtenáři odkrývá přísnou výchovu jedináčka Maartena na samotě rodinného zelinářství v padesátých letech, v přítomnosti zase sledujeme jeho genetický výzkum, pokusy o navázání kontaktů s ženami a výjezd do Švýcarska na vědeckou konferenci.Jak název napovídá, románem prolíná citlivé líčení přírody, sloužící jako paralela k psychickým stavům protagonisty, trpícího neurózami a vnitřními strachy. Před zrakem čtenáře se tak střídají obrazy vody, světla i švýcarských hor.

Svým nejúspěšnějším románem Osud tažných ptáků zkouší autor štěstí u českých čtenářů už podruhé

= > O autorovi: Maarten ’t Hart žije už dlouhá léta s manželkou ve Warmondu, ve venkovském domě (jakožto zastánce střídmého a šetrného životního stylu obdělával donedávna přilehlou zelinářskou zahradu a byl samozásobitelem). V 90. letech se objevoval na veřejnosti v ženských šatech jako „Maartje“ – o své transsexualitě a asexualitě mluví v různých rozhovorech. Je amatérský varhaník. Počátkem tisíciletí se zapojil do politického dění za Stranu na podporu zvířat (Partij voor de dieren), jejímž programem je zlepšení životního prostředí s ohledem na zvířata.

Robert Menasse: Hlavní město (Rakousko)

Pozvánka Petra Dvořáčka, překladatele knihy

Padesáté výročí založení Evropské komise se blíží, což je důvod pro velkolepé oslavy. A podle evropských úředníků neexistuje pro připomínku tohoto jubilea lepší místo než bývalý vyhlazovací tábor v Osvětimi… Inspektor Brunfaut má naproti tomu jiné starosti: vyšetřování vraždy v bruselském hotelu Atlas zastavila vyšší místa a on tak musí začít pátrat na vlastní pěst. A jak s tím vším souvisí prase, které si volně pobíhá po bruselských ulicích?

Dá se z byrokratického molocha udělat literatura?

ukázka z knihy

Německou knižní cenu získal Robert Menasse za román o Evropské unii

V předvečer zlomu epoch - rozhovor

Román je nejlepší způsob, jak uchopit téma Evropské unie

= > O autorovi: Rakouský spisovatel Robert Menasse (*1954) strávil roky 2010–2016 v Bruselu, aby poodhalil fungování tak často skloňované a pro poválečnou Evropu zásadní, přesto pro většinu z nás dost záhadné až odtažité instituce: Evropské unie. Studoval germanistiku, filozofii a historii na univerzitě ve Vídni, dále pak v Salcburku a Messině. V dubnu roku 2015 se nelichotivě vyjádřil na adresu evropských politických lídrů, dle jeho soudu se příliš vzdálili prvotní myšlence, která stála za vznikem Evropské unie. Německu vyčítá také např. jeho dominantní roli v tomto společenství.

Menasse se už několikrát osobně představil svým českým fanouškům. V letech 1997, 2006 a 2017 byl hostem pražského Festivalu spisovatelů. V roce 2013 četl v Brně v rámci festivalu Měsíc autorského čtení a roku 2014 v Praze představil překlad svého románu Vyhnání z pekla.



Morten StrØksnes: Kniha o moři (Norsko)

Pozvánka Jarky Vrbové, překladatelky knihy

Podtitul nelže: Lov vzácného druhu severského žraloka popisuje živým reportážním stylem jedna z linií textu. Do mírně ztřeštěného podniku se pustili dva dobří přátelé, autor a Hugo Aasjord, velmi dobrý malíř moře, působící na rodných Lofotech. Do líčení jejich trampot vstupuje vyprávění o námořnících, o lodích (místní o nich mluví s láskou, skoro jako o členech rodiny), jindy zase úvahy o vztahu člověka k přírodním živlům nebo fakty nabité, avšak strhující pasáže ze základů ichtyologie, oceánografie a hydrologie. Literární kritika v Norsku i ve světě knihu přivítala s nadšením, i když jí jisté potíže působilo určení žánru: kniha nabízí směs eseje, reportáže a odborného výkladu s prvky krásné literatury, a to nejen kvůli citacím z Rimbauda, Melvilla a Poea. Morten Stroksnes dokáže o moři psát zcela věcně, avšak moře bezmezně miluje, a proto ví: „Moře se bez nás docela dobře obejde, my bez něj nikoli.“Vydání knihy podpořila Nadace norské literatury v zahraničí NORLA. Kniha získala cenu Magnesia Litera 2019 - Litera za překladovou knihu.

= > Překladatelka Jarka Vrbová použila jazyk, který strhne a uchvátí, což se jí podařilo výsostným způsobem. Jako příklad lze vyzdvihnout námořnický a rybářský slang, který zvládá s noblesou a elegancí, jako kdyby se u moře narodila a strávila na něm celý život. V oné druhé, esejistické knize, je k výše zmíněným kvalitám třeba přidat přesnost a pečlivost. Poznámky s odkazy na použitou literaturu prozrazují, že překladatelka musela dohledávat a ověřovat stovky výrazů, dat, faktů, jmen, termínů a pojmů. O výborném překladu se nedá říct nic lepšího než to, že vypadá jako původní text psaný v mateřském jazyce. Překlad Knihy o moři k takovým překladům patří.

Umění lovit ve čtyřech ročních obdobích na otevřeném moři z gumového člunu žraloka grónského

O žralocích a lidech

= > O autorovi: Morten Andreas Strøksnes (* 1965 v Kirkenes ) je norský historik, novinář, fotograf a autor. Po studiích v Oslu a Cambridge působil v Morgenbladetu jako redaktor a novinář až do roku 2004. Nyní píše, eseje, portréty a recenze pro většinu norských novin a časopisů a je publicistou ve Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Polární záře a Adresseavisen. V roce 2011 obdržel Jazykovou cenu za vynikající knihy v literatuře literatury faktu Co se děje v severním Norsku? (2006) a Vražda v Kongu (2010) a za jeho práci jako komentátora a komentátora v denním tisku. V roce 2015 byl nominován na Velkou novinářskou cenu za své zprávy a komentáře. Strøksnes byl také oceněn medailí Petter Dass od Severního spolkového spolku pro rok 2016 spolu se sociálním vědcem a autorem Ottarem Broxem. Oba byli poctěni, že "obnovili koncept severního Norska".



Bea Uusma: Expedice - můj milostný příběh (Švédsko)

Pozvánka Heleny Stiessové, překladatelky knihy

V červenci 1897 vzhlíželo Švédsko a s ním celý svět k severnímu obzoru. Kdesi nad Špicberky se do vzduchu vznesl balon, který měl dopravit tříčlennou pionýrskou expedici inženýra Andréeho na místo, kam dosud lidská noha nevkročila. Senzační nápad dobýt severní pól s pomocí balonu však skončil tragicky. Osud tří odvážných mužů skryl věčný sníh a tajemství vydal až po dlouhých třiceti letech. Otázky ale zůstávají dodnes. Proč polárníci zemřeli? K čemu došlo na Bílém ostrově? Švédská spisovatelka a lékařka Bea Uusma se vydává po stopách expedice až tam, kde všechno skočilo, a na stránkách faktografického románu propojuje minulost s přítomností. Příběh novodobé autorčiny výpravy doprovází dobové fotografie a autentické zápisky polárníků. Vzniká tak jedinečná vizuálně-literární koláž, která si vysloužila prestižní Augustovou cenu za knihu roku 2013.

Kniha o nepovedené polární expedici, která skončila smrtí všech jejích účastníků

Záhadná tragédie v polárních krajích

O autorce: Bea Uusma (* 1966) začínala jako ilustrátorka, ale dnes je z ní lékařka. V roce 1999 napsala a ilustrovala dětskou knížku o americkém astronautovi Michaelu Collinsovi Astronauten som inte fick landa: om Michael Collins, Apollo 11 och 9 kilo checklistor, za kterou získala mnohá ocenění doma ve Švédsku i v USA. To už jí ale nedalo spát pomyšlení na jiné průzkumníky neznáma – S. A. Andréeho a jeho neúspěšný pokus o přelet severního pólu z roku 1897, při němž on i jeho dva společníci zahynuli. S nově nabytými medicínskými znalostmi se vydala po jejich stopách a na konci této cesty stojí výtvarně i obsahově fascinující Expedice: Milostný příběh(Expeditionen: min kärlekshistoria) z roku 2013, kniha, která si podmaní i čtenáře, kteří si na severní pól dosud vzpomněli maximálně v Divadle Járy Cimrmana.



Ilona Ferková: Ještě jedno, Lído (Romská literatura)

Pozvánka Karolíny Ryvolové, překladatelky knihy

V knize situované do herny u Lídy na náměstí v Rokycanech vypráví Rom Kaštánek historky za pivo a rum. „V cyklu o Kaštánkovi Ferková vystupuje na obranu všech lidí na okraji společnosti bez ohledu na jejich etnický původ,“soudí romistka Karolína Ryvolová, „přesvědčivě dokazuje, že i gambleři, dlužníci a bezdomovci mají svou hrdost, a především vzájemnou solidaritu.“ Když začne vyprávět, nejeden štamgast zanechá gamblení a objedná mu pivo. Ferková téměř vždy začíná anekdoticky a má blízko k obvyklým tématům romských autorů typu „jak Rom přelstil gádža“ – ale vyprávění vrcholí mnohem nejednoznačněji a především současněji.

Povídky vznikaly v letech 2010–2018, a jestliže první si ještě drží fazonu vtipné historky, v dalších získávají navrch melancholie a aktuální problémy Romů jako nedobrovolná emigrace do Anglie. Opájení se bezprostředností, sounáležitostí a dalšími pozitivními stereotypy nahradila nejistota a bezradnost odcizeného světa. Ilona Ferková své příběhy sesbírané mezi lidmi píše romsky, protože jak sama říká, „romština v sobě nese naše tradice, kulturu, lásku i smutek.“ Kniha vychází v romsko-českém dvojjazyčném vydání s ilustracemi Martina Zacha.

O autorce: Romská prozaička žijící v Rokycanech. Po absolvování základní školy musela kvůli špatné ekonomické situaci rodiny nastoupit do zaměstnání. Živila se manuální prací. V 90. letech potom pracovala jako koordinátorka česko-romské mateřské školy v Rokycanech. V prvních porevolučních letech začaly vycházet její první prózy. Aktivně publikovala v celé řadě romských periodik. Patří k nejvýznamnějším představitelům romské literární tradice 90. let 20. století. V roce 1999 převzala jako předsedkyně občanského sdružení Asociace romských žen Rokycany poděkování Nadace dobré vůle, v rámci udělení Ceny Olgy Havlové.

Romské příběhy z herny mají svou hrdost

Vyprávění jako zbraň proti životním prohrám

Ilono, napiš něco!

Setkala jsem se s Milenou Hübsmannovou a zjistila jsem, že romsky se dá i psát.

Do jakých míst se s námi letos podíváte?

do budovy okresního soudu na náměstí Mikuláše z Husi

do zimní kaple kostela Narození Panny Marie na náměstí Mikuláše z Husi

do koncertního sálu Základní Umělecká Škola Oskara Nedbala

do kavárny Obývák coffee & cocktail bar v Klokotské ulici

do Vinotéky U Josefa v Klokotské ulici

Jak to bude probíhat ? >

Slavnostní zahájení proběhne v Jednotě v 17 hod. Pak se uvaděči rozejdou na čtecí místa, kde postupně po půl hodinách přivítají návštěvníky, stručně představí knihu, autora a několika slovy i interpreta textu. Čtení ukázky trvá zhruba 15 - 18min. Na všech pěti místech začnou naši hosté paralelně číst úderem šesté hodiny večer a každou půl hodinu svou ukázku zopakují až do půl deváté v noci.

Pořadí + soutěž >

A pořadí? To si, milí návštěvníci, zvolíte sami dle vlastního vkusu. Obkružte Staré Město, bavte se a nezapomeňte s námi také soutěžit! Kdo z vás obejde všech 5 míst, může vyhrát jednu z předčítaných knih dle vlastního výběru! Hodně štěstí!

Doprovodný program >

● 15.00 -18.00: Rodiče a děti zveme na rodinné čtení do Dobročinného obchodu Hospice Jordán v OD Dvořák.

● 20.45 - 22.00: Noc literatury zakončíme koncertem Michaela Sovadiny v kostele Narození Panny Marie!