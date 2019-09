Noc kostelů v Soběslavi

Po roce se prostory soběslavských kostelů opět otevřou veřejnosti. Těšit se můžete na bohoslužby, besedy, koncerty a jiný zajímavý program, který bude včas odtajněn v květnu.

Datum konání: 24. 5. 2019 začátek od 17:30

Je tu květen a s ním zvláštní večer, kdy budou dveře soběslavských kostelů otevřené až dlouho do noci. Svátek Noci kostelů, který letos připadá na 24. 5., začneme tradičně v 17,30 ekumenickou bohoslužbou. Během večera a noci se ale můžete těšit i na U.F.O., které bude znít flétnami. Ano, U.F.O. je totiž orchestr příčných fléten, který propojuje generace a spojuje také Soběslav s Jindřichovým Hradcem díky spolupráci zdejších Základních uměleckých škol. K flétnám se jako hosté připojí členové kytarového souboru soběslavské ZUŠ. Nebojte se, nebude znít žádná mimozemská hudba, zážitek to však bude jistě mimořádný!

A nebude to jediné spojení Hradce a Soběslavi. Naše dvě města tento večer propojí i unikátní biblický paramost. K nám i do Hradce totiž přijede uznávaný překladatel biblických knih Saša Flek, autor populárního překladu Bible21 a bestselleru posledních měsíců - Parabible. Saša vám dokáže, že Bible je nanejvýš aktuální text, který umí promlouvat i jazykem dneška. Zapomeňte na pastýře a farizeje a místa vzdálená v historii. Vydejte se s apoštoly do hospody, na nákupy nebo do tv show, uvidíte, že všude tam můžete zažít stejné příběhy, o kterých vypráví staré texty evangelia, protože záchrana, o které mluví ty dobré zprávy z přelomu letopočtu, se děje i tady a teď!

Těšit se můžete i na tradiční nočněkostelní hru z dílny Drak’n’Roses a chybět nebude ani oblíbené čtení na dobrou noc u Víta. Nestyďte se a vaši oblíbenou knihu vezměte s sebou, je to radost se sdílení, žádné suchopárné přednášení.

Nezapomeňte si už teď ve svých diářích zasvětit čtvrtý květnový pátek Noci kostelů. Dveře budou 24. 5. otevřeny a vám bude do zpěvu!