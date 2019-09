Nábor nových pilotů

Tábor, letiště Čápův Dvůr - Aeroklub

Kdy: v sobotu 9. února od 10 do 12 hodin

Potřebuješ do života více nadhledu? Chceš zažít pocit svobody, jaký jinde nezažiješ? Nebo se chceš seznámit s lidmi se stejným zájmem? Přesně pro tebe pořádá Aeroklub Tábor tuto akci. Ten pocit volnosti, nádherná panorama a pohled z ptačí perspektivy jsou k nezaplacení!

Na akci se zájemci dozví o leteckém výcviku a mohou se rovnou přihlásit. Nabídka výcviku se vztahuje na kluzáky (SPL), které jsou vhodné už od 14 let, i motorových letadel. Kdo ví? Třeba za pár let budeš sedět v akrobatickém speciálu na závodu v Abú Dhabí či povezeš lidi na Kanáry Airbusem A380, jak to již někteří členové Aeroklubu Tábor dokázali.