Musica dolce vita: 10 let s námi - galakoncert

Tábor - Divadlo Oskara Nedbala

Trio mezzosopranistka Daniela Demuthová, flétnistka Žofie Vokálková a harfenistka Zbyňka Šolcová se věnuje interpretaci hudby všech stylových období.

U příležitosti deseti let působení na hudební scéně uvede galakoncert, na němž zaznějí skladby A. Vivaldiho, H. Berlioze, J. Masseta, C. Saint-Saënse, C. Debussyho, L. Delibese a řady dalších autorů.