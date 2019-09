Někdy musíte následovat svoje nohy. A někdy své srdce, abyste zvládli nové kroky svého života.



MOJE TANGO

Studio DVA divadlo. Někdy musíte následovat svoje nohy. A někdy své srdce, abyste zvládli nové kroky svého života. Virginie se musí rozhodnout, zda zůstane v pohodlí a bezpečí svého středostavovského britského života, nebo zariskuje a opustí všechno, co zná, nasedne do letadla, odcestuje dvanáct tisíc kilometrů do Buenos Aires a naučí se tango. Živá hudba, vášnivý tanec a svůdné, hledající a sebevědomé rytmy, které mohou vše změnit.

Hrají: Virginie – Jitka Schneiderová, Phill, Marco, Larry, lékař, táta – Roman Zach, muzikant, hoteliér, taxikář – Karel Mařík.

Hra Rona Hutchinsona Flying into Daylight (Moje tango) je napsaná podle námětu Victorie Fischerové. Režie: Šimon Caban a Darina Abrahámová. Délka představení: 90 minut bez přestávky.

Prodej vstupenek na toto představení poběží od 11.12.2018. Představení je součástí jarního předplatného, které lze zakoupit již nyní v kanceláři KD. Vstupné 380 korun.