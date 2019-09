Maškarní průvod zažije revoluci a oslavy

Skalice

Již 47. ročník tradičních jihočeských Maškar ve Skalici a okolí pod názvem Maškarní revoluce aneb 30 let svobodného masopustu začíná v 9.30

v Rybově Lhotě, v 10.30 dorazí průvod i alegorické vozy do Radimovic, v 11.45 se posune

do Hlavatců, na 13. hodinu je hlášen v Želči, ve 14.15 v Třebišti a pouť zakončí v 15.30 ve Skalici, kde se večer od 20 hodin v sále hostince U Rumcajse koná maškarní bál. Nebudou chybět muzikanti ani dobroty.