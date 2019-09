Diváci možná stejně jako Malý pán zjistí, že to, co jim schází, najdou po výpravě do světa a soubojích s obludami za rohem. Po skončení bude dětem k dispozici tvořivá dílna, kde si v případě zájmu vyrobí vlastní dřevěnou loutku. Vstup do parku je pouze z ulice Na Parkánech. Vstupenky lze zakoupit na místě hodinu před představením.