Lidmila Kábrtová - Spisovatelé v Jednotě

Jednota kafe & knihy, Tábor

Lidmila Kábrtová vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a později také obor marketingová komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Několik let se věnovala žurnalistice, pak se zaměřila na oblast public relations, v níž pracuje už více než dvacet let. Je autorkou několika rozhlasových her v projektu čro 3 Vltava — Minutové hry. Knižně debutovala experimentální prózou Koho vypijou lišky (Host, 2013).