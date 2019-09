Krajem rybníků

Veselský oddíl turistiky při TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí zve všechny příznivce zdravého pohybu a krásné přírody na 43. ročník turistického pochodu a cyklojízdy kolem rybníků Třeboňské pánve.

Prezentace od 6 do 10 hodin, start u občerstvení Hokejka u zimního stadionu. Startovné 30 korun, pěší 10 až 50 km, cyklotrasy od 30 do 130 km. Cíl pro všechny trasy do 18 hodin na stejném místě.

Turistické mapy lze zakoupit předem v infocentru nebo na místě. Odměnou pro účastníky budou pamětní listy a drobná pozornost. Pro úspěšné absolventy nejdelších tras ještě něco navíc.

V cíli bude následovat posezení s hudbou a kapelou Dělobuch. Občerstvení na starstu, v cíli i v provozovnách po trase.

www.krajemrybniku.cz - více info na 724 172 827 nebo 721 201 248