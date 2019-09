Klimatický Tábor

Tábor, Gymnázium Piera de Coubertina, Jednota, Cheiron T

od pátku 9. listopadu do neděle 11. listopadu

Od pátku 9. do neděle 11. listopadu. Od pátku do neděle se koná v Táboře hned na několika místech festival zaměřený na změny klimatu. Párty, besedy, diskuse, víkendové plénum skupiny Limity jsme my. V pátek zahájí přednáškou od 9 hodin v Gymnáziu Pierra de Coubertina, v sobotu program pokračuje dopoledne v komunitním centru Cheiron T a večer od 19 hodin v kavárně Jednota. V neděli bude festival zakončen v komunitním centru. Vstup je zdarma.