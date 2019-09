Kino na kolečkách - Teroristka

Česko-slovenská černá komedie Teroristka v hlavní roli s Ivou Janžurovou.



KINO NA KOLEČKÁCH – projekce letního kina pod širým nebem.

TERORISTKA – Česko-slovenská černá komedie Teroristka v hlavní roli s Ivou Janžurovou. Jde o příběh učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. „Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. Ale teď už si tím nikdy nebude jistý,“ odpoví mu paní, než odjistí zbraň. Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie, učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla nepomůže ani starostka, sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky – přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce, dává cenné životní rady: „Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky něco posere.“

Hrají: Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová, Jana Plodková, Kristina Svarinská. 2019, režie: Radek Bajgar, stopáž: 95 minut, přístupnost: od 12let.

Park u KD, začátek projekce po setmění cca od 21:10 hodin, vstupné: 100 Kč, předprodej v kanceláři KD od 10.6.2019.