Karvánky No.4 Lokální závody

Sobota 10. srpna 2019 v 12:00 až 15:00

Alfakite-wakeboardingKemp Karvánky, Soběslav

Další ročník lokálních závodů je tu ! Zapiště si do diářů 10.8.2019 !

Po roce je třeba opět změřit síly a tak všechny zveme na 4. ročník již tradičních závodů na Karvánkách!!! Jezdit se budou kategorie Muži wake, Ženy Wake, Děti wake a hromadně Wakeskate. Dále se bude hodnotit náš oblíbený best crach ? a best trik?.Novinkou bude vložený závod padlleboardů .