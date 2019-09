K šípku s Růženkou

malý sál Divadlo Oskara Nedbala





Co všechno Růženka zaspala? Vtipná a svižná loutková pohádka, která je letmou připomínkou 100. výročí vzniku Československa.

Inscenace staví na tradici českého loutkářství. Opírá se o krásné ručně vyřezávané marionety a princip iluzivního divadelního kukátka. K tomu Růženka stižená osudovou klatbou. Tady však tradice končí.

Už název pohádky napovídá, že nepůjde úplně o klasiku. Hra se zaměřuje na oněch sto let, které Růženka díky kruté sudbě zaspala. Co vše se za tu dobu událo? Růženka usnula o svých osmnáctinách, které slavila v roce 1918. A podobně jako onoho roku zaniklo císařství, usnulo i království Růženčina tatínka. Začala nová éra plná objevů a chudák zvídavá Růženka to měla jako na potvoru všechno prospat. Ledaže by se jejímu milému Vráťovi podařilo krutou sudbu zlomit. Nebo alespoň vrátit čas a zabránit Růženčinu osudnému píchnutí. Jenže boj s osudem bývá někdy opravdu náročný. Jaké má člověk šance? A co může být osudovějšího než láska?

Představení trvá 60 minut, představí se Naivní divadlo a s loutkami hrají M. Bělohlávková, D. Čičmanová, A. Kubišta, M. Sýkora. Vstupné je 80 a 100 Kč.