Jan Pokorný: Opomíjená úloha vegetace

V Baodílně v Táboře se koná ve čtvtek 11. dubna od 18.30 hodin přednáška. Vstupné činí 100 korun.

Rostliny, stromy zejména chladí sebe a okolí výparem vody. Sluneční energie uschovaná ve vodní páře se potom uvolňuje na chladných místech, kde se vodní pára sráží zpět na vodu kapalnou. Jeden strom dokáže chladit jako několik technologických klimatizačních jednotek. Odvodňujeme krajinu, kácíme lesy a divíme se, že se krajina chová jako step a poušť.

Přednáší biolog a přírodovědec Jan Pokorný. Narodil se v roce 1946, pochází z Jindřichova Hradce. Studoval na Jirsíkově gymnáziu v Českých Budějovicích, absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Pracoval v Botanickém ústavu Akademie věd ČR, od roku 1998 je ředitelem třeboňské organizace ENKI (nazvané podle mezopotámského boha rozumu a vody). Působil mimo jiné jako člen komise „Sucho“, volený člen Scientific Technological Panel of Ramsar Convention nebo člen výzkumné rady Technologické agentury ČR. Za knihu Water for Recovery of Climate obdržel se spoluautory cenu ministra životního prostředí.