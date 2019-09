V úterý 16. dubna v kulturním domě v Soběslavi uvidíte od 19 hodin divadelní představení Hvězdné manýry v podání divadelní společnosti Háta. Vstupné je 350 korun, v hlavních rolich se přestaví Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková, Martin Zounar či Mahulena Bočanová.

HVĚZDNÉ MANÝRY

Michael McKeever

„ …a strašlivý výbuch je jen otázkou času!“

Hvězdné manýry jsou tak povedená, rychlá a bláznivá fraška, že by se za ni nemusel stydět ani mistr tohoto žánru Feydeau. Odehrává se ve velice elegantním hotelu v Palm Beach v roce 1942. Má se uskutečnit koncert s beneficí na podporu amerických válečných výdajů a organizátoři se neobejdou bez dvou hvězd, které spolehlivě plní sály a pokladny. Jenže to má jeden háček.

Dvě zmíněné umělkyně se nesnášejí a potkají-li se na jevišti, neváhají zajít až k fyzickému napadení. Jak je ubytovat, aby se nepotkaly? Ředitel hotelu připraví přesný plán, který ale od začátku selhává. Vydrží ale jeho nervy až do konce? Bude to těžké, protože obě hvězdy mají své manýry a nekompromisně vyžadují to nejlepší apartmá. Nešťastnou náhodou tedy skončí každá v jedné z jeho ložnic a ???

Hrají:

Bernad S. Dunlap, generální ředitel hotelu Palm Beach Royal - Lukáš Vaculík

Claudia McFadden, všemi Američany milovaná zpěvačka - Mahulena Bočanová /Adéla Gondíková / Kamila Špráchalová

Athéna Sinclair, hvězda jevišť a pláten - Vlasta Žehrová / Olga "Háta" Želenská

Murphy Stevens, Athénina osobní asistentka - Bára Chybová / Radka Pavlovčinová

Pippet, Claudiin osobní asistent - Martin Zounar a další