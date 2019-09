Houby na hrázích jihočeských rybníků

výstava věnovaná fenoménu, který pro druhovou rozmanitost hub představují rybniční hráze (s důrazem na národní přírodní památku Luční u Sezimova Ústí, která se v roce 1988 stala prvním mykologickým chráněným územím v tehdejším Československu) – výsledky mykologických výzkumů, fotografie, unikátní exponáty hub sušené metodou lyofilizace, modely hub a ukázky čerstvých hub

(pořádá BM ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích)

so 15. 6. – ne 29. 9., vernisáž pá 14. 6. 17:00 (v rámci 8. noci v BM)

Otevřeno je od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin, kromě pondělí - Rožmberský dům

pravidelná houbařská poradna - v úterý 25. června od 17 do 18 hodin a v úterý 2. července od 17 do 18 hodin