Finálový turnaj v kuželkách

Přijedou k nám čtyři nejlepší ženské celky si to rozdat o celkové prvenství v poháru České kuželkářské asociace. Uvidíme mezi nimi i české reprezentantky, které hrály na mistrovství světa, které právě skončilo v Rokycanech. Družstvo Rosic je asi největší adept na celkové vítězství, letos skončilo v lize mistryň na třetím místě. Hrají za něj dvě reprezentantky Natálie Topičová a Lucie Vaverková. Další repre je Hejhalová Olga v družstvu Slavia Praha.

Bude to i live vysíláno nahttps://www.youtube.com/channel/UCub6wLFjg1ZvqKUGO0VIOxA/featured



PROGRAM :



ZAHÁJENÍ FINÁLOVÉHO TURNAJE SOBOTA 1.6.2019 14.00 - KUŽELNA KK LOKOMOTIVY TÁBOR



1.SEMIFINÁLE SO 15.00 KK SLOVAN ROSICE - SKK BLANSKO

2.SEMIFINÁLE SO 18.00 SKK ROKYCANY - KK SLAVIA PRAHA



PORAŽENÉ TÝMY SE UTKAJÍ O BRONZ V NEDĚLI 2.6.2019 - PŘEDPOKLÁDANÝ ZAČÁTEK 8.30



FINÁLOVÉ UTKÁNÍ STARTUJE V 11.00 PO SKONČENÍ NÁSLEDUJE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ POHÁRU