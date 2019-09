FARA, PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Eva Heřmanská – obrazy a smaltované objekty: od pátku 3. května do neděle 16. června. Slavnostní zahájení výstavy se koná v pátek 3. května, úvodní slovo pronese Pavel Talich, o hudební doprovod se postará Vladimír Merta. Otevřeno je od úterý do pátku od 10 do 12, od 13 do 17 hodin a ho víkendu od 14 do 17 hodin.