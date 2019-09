Zábavná show s písničkami z pohádek se uskuteční v neděli 24. března od 15 do 17 hodin.



Dětský karneval pro všechny věkové kategorie. Dvouhodinová zábavná karnevalová show s písničkami z českých pohádek, které zazpívá Jaroslav Beneš. Nebude chybět ani přehlídka soutěží a dobré nálady.

V malém sále je připravený karneval pro nejmenší s názvem Na paloučku v režii Rodinného centra Sobík.

Vstupné: dospělí 60 Kč, děti do 3 let 30 Kč, děti od 3 let 50 Kč.