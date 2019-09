Dětská opera Praha přiveze do Tábora (Vy)Prodanou nevěstu

Originální inscenace jedné z raných verzí slavné komické opery s původním mluveným slovem v nastudování Dětské opery Praha za doprovodu živého orchestru přináší na jeviště hravost, optimismus a úsměv jako připomínku šťastných časů, ve kterých Bedřich Smetana národu dílo zkomponoval. Diriguje Anna Novotná Pešková, vstupné 200 Kč, děti do 15 let zaplatí poloviční cenu. Představení se hraje jako součást podpory oslav 100 let české státnosti pod záštitou místostarostky Kateřiny Bláhové.