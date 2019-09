Dětská liga Táborska v orientačním běhu

Tábor - Na fotbalovém hřišti v Měšicích bude mít v sobotu shromaždiště úvodní díl Dětské ligy Táborska v orientačním běhu. Tento tradiční seriál je určen především dětem a žákům do 15 let, ale zasáhnout do jeho závodů mohou i dospělí. Start toho sobotního je naplánován od 14 hodin, přičemž zájemci mohou přicházet až do 15.30 hodin.