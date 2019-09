Divadlo Oskara Nedbala malý sál

Satirická komedie o lidech hmyzu... Sorry jako! v podání Divadla Kapota Praha.

Adaptace hry bratří Čapků Ze života hmyzu.

Kéž tento hmyzí obrázek naší společnosti probudí naše lidské svědomí a humor a legrace je tím, co nám pomůže podívat se na to naše lidské pinožení s nadhledem.