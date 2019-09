David Pithart: Voda, sucho a krajina

Ve čtvrtek 21. března se od 18.30 hodin v dílne Baobab koná přednáška Septem Artes sousedské univerzity v Táboře na téma Voda, sucho a krajina. Vstupné činí 100 korun.

Změna klimatu přináší sucha a povodně. Potřebujeme udržet koloběh vody a tlumit extrémy počasí – co jsme to ale v v minulosti udělali s potoky, řekami,mokřady a vlhkými loukami? Jak postupuje povodeň regulovaným tokem a jak přírodní nivou? Suchá a mokrá krajina – ovlivňují klima, nebo jsou jen jeho důsledkem? Kde ještě hučí voda po lučinách? Přírodní versus technická opatření k zadržování vody. Je podzemní voda ta nejbezpečněji uložená? K čemu potřebujeme krajinu – k maximální produkci plodin, nebo jako prostor, kde můžeme žít i s ptáky a rostlinami a neuschnout při tom? Co brání obnově krajiny – zemědělci, vodohospodáři, majitelé pozemků, nebo lidé z měst, kteří se na venkově jen rekreují? Koncept ekosystémových služeb – co nevyjádříme ekonomicky, jako by nebylo. Proč se příroda a člověk stali soupeři? Jak situaci napravit - zásady dobré revitalizace vodního toku a příklady zdařilých projektů, revitalizace rašelinišť. Jak politicky prosadit změnu – v chápání vody, zadržování vody, změnu přístupu ke krajině.



David Pithart je ekolog se zaměřením na problematiku vody v krajině. Působil jako vědec a mezinárodní expert, v současné době pracuje v neziskových organizacích Koalice pro řeky a Beleco, kde vede projekty zaměřené na ochranu, využívání a správu vodních toků a mokřadů. Dlouhodobě se zabývá i přesahy přírodních věd, filosofie a náboženství.