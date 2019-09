Čínský nový rok prasete

Tábor - Střelnice

K roku PRASETE to na pódiu rozbalí táborští TO BE DELIRIOUS (psychedelic-hard rock) www.facebook.com/tobedelirious. Dále se nově představí už známá táborská kapela MERESIEW (hardcore) www.facebook.com/meresiew a nemůže samozřejmě chybět tradiční sólové vystoupení kytaristy JIRKY ŠORMA.

K tanci a poslechu bude v hlavním sále akce opět z gramců pouštět hudbu osvědčený DJ SOULROCKER. Paralelně se ve vedlejším prostoru AUX cafe představí DJ CUBASE.

Odpolední část programu - sekci pro děti zpestří svým poutavým vystoupením kouzelnice MAGIC ROSA, která načerpala novou inspiraci a přivezla nám několik nových kouzel z různých kouzelnických symposií, kterých se tento rok úspěšně zúčastnila.

Kromě veselého silvestrovské promítání pohádek pro děti v odpolední sekci vás čeká i to tématické - zaměřené na oslavovaný rok a zvíře, které mu bude další rok vládnout. Na plátně vám připomeneme proběhlé ročníky a dozvíte se další info o akci a jejích partnerech a sponzorech.