Budou listovat hned třikrát



Jižní Čechy – Projekt Listování představuje publiku zajímavé knižní titu᠆ly scénickým čtením a hraním z divadelních pódií. Ve středu 9. ledna se na jihu Čech lidi seznámí s knihou Michala Kašpárka Hry bez hranic. V grotesce o generaci Y uvidíte Věru Hollou, Jiřího Resslera či Pavla Oubrama. Přijďte v 17 hodin do táborského Divadla Oskara Nedbala, v 19 hodin do Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí a ve 21 hodin do Malého divadla v Českých Budějovicích. Zaplatíte 90 až 150 korun.