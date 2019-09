Brain&Breakfast: Vařte z vody aneb Umění je to fuk

18.07.2019, 08:30 - 10:00, Knihovna pro dospělé, 3. patro

Vstupné: zdarma



Přednášející živého streamu: Jiří Charvát, Lukáš Venclík.

MekTa uvádí pátý díl pořadu Brain&Breakfast. Jeho smyslem je nabídnout posluchačům nové obzory, vtáhnout je do příběhů, představit zkušenosti osobností z různých oborů, předat pozitivní energii a nabídnout kvalitní prostředí pro rozvoj znalostí. Dává nahlédnout do oborů, se kterými se často nesetkáme. Propojuje lidi, z nichž každý přichází odjinud, ale nad zajímavým tématem najdou společnou řeč.

Jiřího Charváta máme rádi, takže je nám obzvlášť potěšením zprostředkovat právě tento živý přenos snídaně. Jeho blog iwrite.cz byl nominován na Magnesiu Literu. Cenu sice nedostal, ale měl!! A Křišťálovou lupu jakbysmet!

Úsměvně si propsal si cestu z kanceláře. Dneska je dvojnásobný mistr České republiky ve Slam poetry, copywriter, básník, scénárista, performer a kdoví co ještě. Kniha minipříběhů a fejetonů Eskejp je pro ty, kteří přemýšlejí o vědomí, o existenci, o tom, co se to tady děje, o co (sakra) jde, kde to jsme. Co byste dělali vy, kdyby nešlo o peníze? Dřepěli byste osm hodin denně v kanclu a pinkali si e-maily? Brilantní, zábavná, originální, trapnohumorná kniha.

Lukáš Venclík je speaker, herec, lektor a scénárista. 15 let zkušeností z improvizačních představení v češtině s Just! Impro v pražském Švandově divadle i v angličtině - v Brémách, Krakowě, Bernu a Paříži.



V rámci Školy improvizace odvedl desítky korporátních workshopů a teambuildingů a odmoderovaných firemních večírků a eventů.

Účinkování v TV show na Prima Cool a Voyo.cz, reklamy a spoty se společnostmi Popojedem!, Publishers a Soft Pillow pro přední české reklamní a mediální agentury, stand-up comedy, ale také spolupráce na námětu seriálu Pěstírna pro Stream.cz, scénář a herecká práce v krátkých filmech a povídkovém filmu Filmový festival, který vzniknul za 7 dní na KVIFF 2017.