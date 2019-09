Brain&Breakfast: Česko, ráj exekucí, nebo ne?

23.05.2019, 08:30 - 10:00, Knihovna pro dospělé, 3. patro

Vstupné: zdarma



V ČR je minimálně 800 tisíc lidí v exekuci, kteří čelí více než 5 milionům exekučních řízení. Problém, který nemá v Evropě příliš obdoby a o který se zajímají i zahraniční média, hýbe českou politickou garniturou i celou společností. Co za tím stojí? Jedná se jen o selhání jednotlivců, nebo o výnosný obchodní model? Kdo na to doplácí a komu současná situace vyhovuje? Pojďme se společně vrátit v čase ke kořenům tohoto problému a podívat se detailně na jednotlivé události, které pandemii exekucí u nás předcházely, a co následně způsobily. Co s tím můžeme dělat a jak každý z nás může pomoci? I o tom bude devadesát minut na B&B.

Přednášející Radek Hábl je bývalý finanční manažer. Ve finančních vodách se pohyboval více jak 12 let. Za finanční řízení zodpovídal například ve společnostech Pivovary Staropramen a IBM.

V roce 2014 vyměnil korporátní svět za neziskový. Ve spolupráci s Otevřenou společností, o.p.s. pak v roce 2016 realizoval v tuzemsku i zahraničí oceňovaný projekt Mapa exekucí. Od roku 2015 také spolupracuje s Úřadem vlády ČR, kde působí při Agentuře pro sociální začleňování jako expert na dluhovou problematiku.

Jako jeden z mála Čechů získal členství v celosvětové síti sociálních inovátorů Ashoka Fellows network, ve které ČR zastupuje od roku 2018.

Jeho cílem a snem je Česko bez nemravného dluhového byznysu a s tím související potřebná změna legislativy, pomoc všem lidem v tíživé finanční situaci a dluhová prevence a osvěta jako samozřejmost, nikoli jako ad hoc řešení.