Beseda s Františkem Bartoněm

Jistebnice, DPS

Městská knihovna Jistebnice pořádá ve čtvrtek 7. března od 16 hodin besedu s Františkem Bartoněm, autorem knihy Vzpomínky na letecký život a zrcadlo L13-A Blaník.

Akce se koná ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou, všichni jsou srdečně zváni.

Kniha Vzpomínky na letecký život a zrcadlo L-13A Blaník je prvním a zřejmě také již posledním dílem autora. Bulo mu totiž v době vydání knihy již 76 let (2016) a navíc prohlašuje, že jako spisovatel amatér se už do dalšího psaní nepustí. To ani za cenu, že je důchodce a má času dost. Na vlastní kůži poznal, že fušovat do spisovatelské branže není žádná legrace.

Jak se čtenář dočte, doba od zahájení psaní do vydání knihy se počítá na roky. Autor tuto knihu napsal proto, že chtěl letecké veřejnosti připomenout akrobatickou skupinu na bezmotorových letadlech, která proslavila naše československé a později české letectví doma i v zahraničí. Publikace je rozdělena do dvou částí.

V té první se autor vrací zpět do svých klukovských let, kde popisuje snahu mladého kluka dostat se k létání a jeho další letecký život. V 15 letech zahájení létání na bezmotorových letadlech v Aeroklubu Písek, dále bezmotorové a motorové létání v Aeroklubu Tábor, profesionální létání u Slov-airu, až k vrcholu jeho letecké činnosti, jako dopravního pilota a inspektora u ČSA a Úřadu pro civilní letectví (dříve Státní letecké inspekce). Ve druhé části, hlavní náplní publikace, je činnost akrobatické skupiny Alfa air na bezmotorových letadlech 2x L-13A Blaník, která prováděla skupinovou, zrcadlovou a vstřícnou akrobacii. Autor se podrobně rozepisuje o zrodu této skupiny, jejím postupném zdokonalování, akcích na leteckých dnech doma i v zahraničí, zajímavých zážitcích při cestování po Evropě a závěrem o ukončení činnosti této skupiny, který způsobila jeho letecká nehoda. Samozřejmě je nutno i zdůraznit, že dva kaskadéři, kteří vlastně nebyli už nejmladší, hodně riskovali. Pro nedostatek času měli velmi omezený tréning a tak většinou trénovali až na leteckých dnech.

Protože autor je po své letecké nehodě a opětném znovuzrození opět zdravotně fit, končí jeho publikace krátkým pohledem na jeho leteckou činnost v důchodu na ULLa. V knize jsou použity i velmi zajímavé a atraktivní materiály jeho kolegy Saši Kubovce a dalších leteckých kamarádů, bez kterých by tato kniha neměla ten letecký šmrnc. Autor tuto knihu napsal proto, že chtěl letecké veřejnosti připomenout akrobatickou skupinu na bezmotorových letadlech, která proslavila naše československé a později české letectví doma i v zahraničí.