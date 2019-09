Bechyňské perlení 2019

Otevřené setkání klasických amatérských divadelních souborů.

Pátek 1. února až neděle 3. února v prostorách kulturního domu, vstupné na jednotlivá představení činí 40 korun, permanentka na celou přehlídku stojí 200 korun.

Program na jednotlivé dny:

pátek 1. února

20.00 /VS/ Zahájení

20.05 /VS/ Divadelní klub Českokrumlovská scéna Fimfárum /Jan Werich/

21.45 /MS/ Ochotnický soubor Forbína Jistebnice Amant /Pavel Němec/

sobota 2. února

9.00 /VS/ Divadelní soubor Tábor Kašpárek, Honza a zakletá princezna /Jan Jílek/

10.30 /MS/ DS Bezchibi Brtnice Amant /Pavel Němec/

14.00 /MS/ KAPOTA Tábor DDT /Kateřina Pokorná/

15.30 /VS/ Suchdolský divadelní spolek – SUD Bibi se bojí /Anna Cvrčková, Lenka a Vít Chaloupkovi/

16.45 /MS/ Voživot Mladá Vožice Uklízečka /Kateřina Pokorná/

20.00 /VS/ Divadlo bez zákulisí Soklov Tlustý prase /Neil LaBute/

neděle 3. února

10.00 /MS/ DS Vltavan Týn nad Vltavou O líném čiperovi /Milena Kolářová/

11.10 /VS/ DS Prácheňská scéna v Písku Staré pověsti české /Vlastimil Peška/