Expertní diskusní stůl z iniciativy Komise Zdravého města a MA21. Kdo se má vrátit? Odkud? To je příznačný název pro

téma, které trápí nejen Tábor. Tím tématem je odliv mladých či perspektivních lidí z Tábora. Kam a proč z našeho překrásného města odcházejí?

Odpověď je snadná – za studiem, prací, poznáním nebo láskou. Kdy a zda se do Tábora vrátí? To je oč tu běží! Cílem expertní

diskuse Back 2 Tábor bude zamyšlení nad motivací lidí pro to, aby i nadále byl Tábor jejich domovem. Může město ze

své role pomoci vylepšit podmínky pro život svým obyvatelům tak, aby bylo pro perspektivní obyvatelstvo atraktivní?

Počkáme si na závěry kulatého stolu.

Své diskusní příspěvky můžete prezentovat v pátek 27. září 2019 od 16 hodin v Jednotě v Pražské ulici.