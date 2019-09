05.09.2019, 17 hodin, Husitské muzeum v Táboře - galerie Ambit, nám. Mikuláše z Husi čp. 44

Vstupné: zdarma



Slavnostní zahájení výstavy k autorovu životnímu jubileu...

Vernisáž výstavy táborského malíře u příležitosti autorových sedmdesátin. Slavnostní představení doprovoné publikace – katalogu.

Výstava potrvá do 28. října, otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.