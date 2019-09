Adventní výstava

Veselí nad Lužnicí, velký sál kulturního domu

Od neděle 25. listopadu do středy 28. listopadu bude veřejnosti otevřena Adventní výstava. V neděli od 14 do 17 hodin, od pondělí do středy od 8 do 17 hodin. Vstupné činí 10 Kč, děti 2 Kč.