2. závod Dětské ligy Táborska - OK Střelka

Sportovní akce je určena především pro děti a žáky do 15 let, vítáni jsou i dospělí. Závod mohou účastníci běžet samostatně nebo s doprovodem. Pro účastníky jsou přichystány tři tratě v lese, přičemž nejjednodušší trasa bude vyznačena fáborky. V cíli obdrží závodníci do 15 let diplom a drobné ceny. Akci je možno pojmout i jako procházku v lese s nejmenšími dětmi. Startovné se nevybírá.

Kdy: 14. dubna 2019 – neděle

Start: volný – dle příchodu v čase od 14,00 do 15,30hod.

Kde: u občerstvení Kozí hrádek

Přihlášky: e-mail: ob@obkta.cz, ORIS, nebo přihlašovací formulář na těchto stránkách. Přihlásit se je možno i na místě. Pro hladký průběh závodu se prosím přihlaste dopředu. Stačí volnou formou uvést jméno a věk.