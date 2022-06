Vaše role piráta má neustále hlad, čehož si některé děti všimly…

Ano, přišel za mnou chlapeček a přinesl mi sušenku. Bylo to skvělý! Dost mě to překvapilo, protože přišel úplně bezprostředně. Hodněkrát tam říkám, že mám rád čokoládu, tak jestli to takhle půjde dál, nebudou mě muset v divadle vycpávat. (smích)