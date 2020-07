Návštěvy nemocnice se zúčastnili u příležitosti 72. výročí založení britské Národní zdravotnické služby. Národní zdravotnická služba, která poskytuje bezplatnou zdravotní péči, byla založena v roce 1948.

"Ať už jste stávající zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, kteří přišli pomoci, dobrovolníci nebo klíčoví pracovníci - děkujeme vám za odolnost a vytrvalost," prohlásil princ William. Při vstupu do areálu si královský pár stejně jako ostatní vydesinfikoval ruce.

William a Kate poté s pracovníky vypili čaj a popovídali si o současné situaci. Během krize zde vypomáhali dobrovolníci, ale i bývalí pracovníci, kteří jsou v důchodu.

Koronavirová situace v Británii se již pomalu vrací do normálu a po dlouhých měsících se zde otevřely některé podniky - například restaurace. William nynější uvolňování opatření přivítal a označil je za důležitý milník.

Jablečné pivo a hranolky

Nemohl si rovněž nechat ujít návštěvu místní 600 let staré hospůdky The Rose and Crown, kam prý s Kate chodil dříve. Nyní se stal prvním zákazníkem po rozvolnění opatření. Podle Daily Mailu princ William podnik navštívil den předtím, než byl skutečně otevřen pro běžné hosty, objednal si zde jablečný cider a hranolky.

William rovněž vyjádřil své obavy z druhé vlny pandemie. „Všichni se těší, že půjdou konečně někam jinam než do obchodů a domů. Bojím se však, že nastane chaos a nikdo nebude dodržovat bezpečnostní pravidla. Ty ale stále platí pro všechny,“ uvedl podle Daily Mail.

Podnik leží právě nedaleko venkovského sídla Anmer Hall, kam se královská rodina během krize uchýlila. Odtud komunikovala s veřejností prostřednictvím videohovorů. Krize se dotkla i vzdělávání dětí královského páru. Stejně jako normální lidé, i vévoda a vévodkyně museli své děti vzdělávat doma. A zatímco princ William pro BBC uvedl, že to někdy byla "zábava", vévodkyně přiznala, že stejně jako ostatní zažívali "vzestupy i pády".

Všechny děti se také objevily na videonahrávce, na níž tleskaly zdravotníkům, kteří jsou kvůli pandemii nemoci covid-19 pod nebývalým tlakem.

Aktivní v charitativních projektech

V Norfolku oslavil princ William i své 38. narozeniny. Při této příležitosti zveřejnila rodina i další snímek do rodinného alba. Fotografii pořizovala již tradičně Kate. Princ William i jeho žena byli během krize velmi aktivní ve svých projektech a s postupným uvolňováním opatření se stále více objevují na veřejnosti.

Minulý týden například navštívila vévodkyně akci rodinného zahradnictví Fakenham Garden Centre v Norfolku na podporu dětského hospicu, kde se setkala se zaměstnanci a poděkovala jim za "neuvěřitelnou práci," kterou vykonávají. Zde také spolu s dobrovolníky na místní zahradě sázela kytky i stromky. Princ William zase zamířil do populární rodinné pekárny Smiths the Bakers, která má více než padesátiletou tradici.

Princ William během koronaviru radil také jako dobrovolník psychicky nemocným. Pro práci v organizaci Shout 85258 na jejich podporu, kterou spoluzaložil, se nechal vyškolit. Lidem s psychickými problémy v krizových situacích pomáhá v Shout 85258 kromě prince na 2000 dobrovolníků. Potřební se na organizaci mohou obrátit ve dne i v noci pomocí textových zpráv, princ odpovídal stejně jako ostatní pracovníci pod pseudonymem.

Vévoda z Cambridge i jeho bratr princ Harry dříve přiznali, že se potýkali s psychickými problémy a depresemi po smrti své matky princezny Diany. Pomocí podobně trpícím lidem se zabývají dlouhodobě a Shout 85258 založili loni v květnu spolu se svými manželkami Kate a Meghan. Prostřednictvím královské nadace do ní vložili tři miliony liber (téměř 90 milionů korun).

Podle médií se v období koronavirové krize, kdy mnoho lidí muselo zůstat doma, zhoršilo jejich psychické zdraví a vzrostl počet volání na tísňové linky. Kensingtonský palác odmítl uvést, zda princ bude lidem v krizových situacích radit i nadále.