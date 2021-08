Měly jste s mámou blízký vztah už od mala?

Ano. Myslím, že odjakživa, alespoň tedy od doby, co jsem začala víc vnímat.

Co všechno jste společně podnikaly?

Vyrůstala jsem ve velmi inspirativním uměleckém prostředí, máma mě vždycky vedla k umění, takže jsme často chodily na výstavy, do divadla, dělaly jsme spolu spoustu věcí. Vždycky na mě měla pozitivní vliv.

Přála byste si mít stejný vztah, jako máte s ní, i se svou dcerou Lolou?

Chtěla bych mít s Lolou otevřený, láskyplný a kamarádský vztah. A velmi mě těší, že má Lola i tatínka, se kterým může mít blízký vztah jako se mnou. To už v dnešní době není samozřejmost.

Dívala jsem se, že máte s Lolou narozeniny jen den po sobě. Nechávala jste si dělat společný horoskop?Nenechávala, ale jedna mámina kamarádka mi hned po Lolině narození něco posílala a bylo to moc pěkný. Konkrétně to byl tedy Lolin horoskop, ne náš společný, a byl zajímavý. Já se o horoskopy nějak přespříliš nezajímám, ale obecně mě baví.

Letos v únoru jste oslavila třicetiny a vstoupila do nové dekády. Přála jste si něco k těm kulatým narozeninám?

Nechci se rouhat, ale myslím, že mám vše – úžasnou rodinu, boží dceru, práci, kterou miluju. Vím, že se to všechno může ze vteřiny na vteřinu změnit, ale momentálně si užívám to, jak to je, a jsem absolutně šťastná.

Donedávna jsme vás mohli vídat v show Tvoje tvář má známý hlas, kde jste působila celkem sebevědomě. Bylo to tak opravdu, nebo to bylo jen pro kamery?

Těsně před prvním vystoupením jsem měla šílenou trému, ale tak trochu jsem to čekala, když jsem do toho znovu šla. Nicméně nějak jsem to zvládla a pak už jsem si každé natáčení užívala. Všichni jsme si to, myslím, skvěle užili a určitě na to budu ještě dlouho vzpomínat.

Vaše máma je uznávanou spisovatelkou. Nikdy vás nelákalo jít v jejích stopách?Psala jsem nějakou dobu s kamarádkou Marikou Šoposkou blog Sedmilhářky, který vyšel i knižně, ale byla to spíš taková forma dopisů, což je opravdu jiná disciplína než si sednout a napsat celou knihu.

Na druhou stranu když jste koncem minulého roku točila reklamu na pomůcku pro snazší porod, napsala jste si k tomu vlastní scénář…

To je pravda. (smích) Pojali jsme to s Mírou Noskem trochu vtipně, i když porod samotný samozřejmě vtipný není. O pomůcce jsem se rozhodla informovat hlavně proto, abych dodala odvahu ženám, které trápí podobné obavy z porodu, jako jsem měla já. Chtěla jsem se poctivě připravit a předejít tak případným potížím na sále. Aniball je skvělý pomocník v mnoha ohledech, hned po prvním cvičení jsem byla mnohem klidnější a měla jsem představu, co mě přibližně čeká.

Na Instagramu jste se krátce po porodu svěřila, že jste nikdy moc nechápala, co to znamená, když někdo nemá čas na mateřské dovolené. Teď už to chápete?

Ano, už mám dítě. (smích) Už jsem se naučila si ten čas přes den trochu zorganizovat, a když potřebuju, tak mi Lolu pohlídá máma nebo partner.

Text vyšel v časopise Story.