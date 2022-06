Taťána Kuchařová: Vyvrátím všechny lži. Žádné ženě nepřeju žít v toxickém vztahu

„Někdy jsme to pojali jako hru. Vymysleli jsme strategie, jak se dostat z domu, aniž by si nás všimli. Divila byste se, kolik jsme zažili s tímhle blbnutím zábavy a kolik lidí, včetně taxikářů s námi tuhle hru rádo hrálo. No když už jsou za to paparazzi placení, tak ať se snažej, ne? To bylo naše motto, když nám přešlapovali před barákem. A pak už to nás i je přestalo bavit. Teď už každý všechno sdělí na svojí sociální síti. Paparazzi zmizeli. Už jenom přepisujou, co se píše na instagramech. Musí se strašně nudit!“ říká se smíchem.

Párkrát to dokonce zašlo tak daleko, že uvažovala o tom, že podá i trestní oznámení. „Otázkou zůstává, jestli jsme to neměli dotáhnout. Až na pár výjimek se na to každý vždycky vykašlal. Soudit se stojí moc energie. Jenže s každým smetením ze stolu se pomyslná hranice slušnosti posunula dál a podívejte, kde teď jako společnost jsme? A jak se lež, pomluva a výsměch staly naprosto běžnou záležitostí. Je to vina nás všech. Naší pohodlnosti,“ říká.

Své soukromí si herečka velmi chrání, což je i důvod, proč nepoužívá sociální sítě. „Soukromí je soukromí. Je to tajemství. Lidi se rozdali a dřív nebo později pocítí nad tím vším smutek a úzkost,“ dodává.

Osudová role

Herečka momentálně exceluje v Divadle Viola v představení Neumím jinak než láskou o životě Boženy Němcové. A zatímco spousta lidí tuto autorku vnímá jen skrze povinnou školní četbu, ona se ji naučila vnímat úplně jinak. „Je to nadčasová žena, myslitelka, žena femme fatale, Mozart literatury a génius v sukni. Škoda že nám základní škola udělá takové bloky k předním českým umělcům. Ale kdo chce, Boženu si najde. Myslím, že je v nás, v našem DNA. Náš nejstarší syn byl ve Viole na tomhle představeni i se svým spolužákem a byli nadšení. Vše, co se učili o národním obrození, se jim nenásilnou formou propojilo a pochopili složitost doby, která velmi úzce koresponduje i s nynější. Měla jsem velkou radost,“ svěřila se.

Kromě této role ji diváci mohou vidět i na dalších místech. „Třeba na kouzelném místě Letní scény Divadla Ungelt na Novém Světě, kde hraju buď s Vojtěchem grotesku Slepice na zádech, nebo psychologické drama Skleněný strop s Jiřím Langmajerem. Všechny, co se rozhodli užít si každý večer, protože nikdy nevíte, co bude zítra, srdečně zvu!“ říká.