Nemáte pocit, že se vás muži tak trochu bojí?

Mám. Někteří by to třeba i někam rádi rozvinuli, ale ve výsledku se nakonec leknou, že jsem i já tomu otevřená. Ale víte co, zas tolik to neřeším. Zastávám heslo, co se má stát, se stane, a pokud už nemám nikoho potkat, budu mít Edu (pes, pozn. red.), a když k tomu budu pořád takhle vypadat, budu spokojená.

Postavu i vzhled máte na svůj věk neskutečné. Prozradíte, jak to děláte?

Nechci, aby na mě byly ženy naštvané, ale nechodím na kosmetiku ani necvičím, chodím maximálně na barvení vlasů, abych nebyla šedivá, ale momentálně jsem ve stadiu, kdy si svůj život užívám. Mám spoustu kamarádek a kamarádů, se kterými občas někam zajdeme, jsem svobodná, je to fajn. Když je člověk spokojený a naplněný uvnitř, projeví se to i navenek. A samozřejmě jsem zdědila i dobré geny. Maminka mi umřela, když mi bylo jedenáct, ale mám tetu, její sestru, které bylo nedávno jednadevadesát a také by jí to nikdo nehádal.

Heidi Janků a Linda Finková.Zdroj: Se svolením Heidi Janků / Café & Bar Stromovka Collection

Letos v listopadu vstoupíte do další dekády. Prožíváte to?

Neprožívám. Říkali jsme si s kapelou, že bychom udělali dva narozeninové koncerty – jeden v Ostravě a jeden v Praze a takovou jakože afterparty pro kamarády, ale zatím nic nezařizujeme, protože čekáme, co bude na podzim. Trošku se bojím, že to vláda zase přiškrtí, i když samozřejmě doufám, že ne. Pokud bude v září všechno v pohodě, začneme zařizovat.

Potrpíte si na oslavy?

Ne. Dělala jsem velkou padesátku a další roky jsem už nic neslavila. Kdysi jsem to měla jako pětiletku, teď už to mám jako desetiletku. (smích) Nejsem slavicí typ, ale když se sejde parta kamarádů, kteří jsou mi blízcí, ráda s nimi samozřejmě zapařím.

Řešíte svůj věk?

Všichni mi říkají, že je to jenom číslo. To se ovšem říká dobře těm, kterým je třicet. (smích) Zatím věk neřeším, je mi hezky a užívám si života. Ale občas se mi stane, že se na sebe ráno podívám do zrcadla a řeknu si, že už by to chtělo v obličeji povytáhnout, dostanu amok, začnu obvolávat plastické chirurgy, jdu i na konzultaci, ale tím končím, dostanu strach a pořád si říkám, že ještě ne. (smích)

Jste dlouholetou podporovatelkou Muže roku. Podle čeho hodnotíte kluky?

Vzhledem k tomu, že jde o muže roku, měl by být v každém případě krásný. Letos mi přijde, že jsou všichni krásní, takže mě čeká hodnocení dalších věcí, jako je charisma, vystupování, vědomostní přehled apod. Za mě stačí, když bude mít svaly na těle, místo mozku je mít nemusí. (smích)