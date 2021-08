Dopis napsal Roman: Píšu tátovi. Ale kerýmupa?

Čtenář Deníku





Ech, já měl tátů! Třeba toho, co mně a bráchovi po nocích lupénkovou pilkou vyřezal a vyrobil autodráhu, co z bramborového salátu na míse udělal moře s vlnami, na nichž pluly kachny z vajíček na tvrdo, a co si věděl rady úplně se vším, co šlo opravit, vyrobit, rozmontovat a zase smontovat. A měl jsem taky tátu, co byl mistr devatera řemesel a kutil od pánaboha, který navíc maloval, fotografoval a vyšíval. I sparťanskou šálu si sám uháčkoval. To proto, že ačkoliv v mládí vystřídal bydlení ve všech pražských čtvrtích, hlásil se k Letné.

